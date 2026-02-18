Le sfilate carnevalesche annullate per l'allerta meteo, non saranno recuperate. Per salvare il Carrasegare Macumeresu non resta che Currere a Pudda, la tradizionale giostra equestre, in programma per la Pentolaccia, sabato pomeriggio, ad iniziare alle 14.30, lungo il corso Umberto.

Le sfilate con carri allegorici e quanto altro, annullate a causa dell'allerta meteo, non saranno recuperate per le nuove direttive della Prefettura. Cause che, di fatto, impediscono un rinvio e una nuova data per lo svolgersi delle sfilate, balli in piazza e quanto altro, che doveva tenersi il 14 di febbraio. Ora l'annuncio ufficiale: la sfilata del carnevale macomerese non verrà recuperata. E' stata annullata definitivamente. Ad ufficializzarlo, con una nota, è il Forum Giovani che, assieme all'associazione culturale ProPositivo e l'amministrazione comunale si erano presi l'impegno dell'organizzazione, dopo la rinuncia dell'associazione Macomente.

Altre opzioni non erano praticabili. Tante le critiche. Tante le polemiche. In un lungo comunicato il Forum Giovani spiega le ragioni dell'annullamento della sfilata. Se ne parlerà il prossimo anno.

Non resta che Currere a Pudda, la giostra equestre che richiama in città migliaia di persone, con la partecipazione di un'ottantina di cavalieri.

