Un albero è caduto questa mattina in Nuoro, in via Segni, proprio davanti al vecchio centro commerciale di Biscollai.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il cedimento ha causato la chiusura temporanea della strada, che rappresenta una delle principali vie di uscita dalla città. Il traffico è stato deviato e al momento si consiglia di percorrere via Mannironi per aggirare l’area interessata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per la messa in sicurezza e la rimozione dell’albero.

Intanto, a causa del forte vento, il sindaco ha firmato per la giornata di oggi un’ordinanza che dispone la chiusura dei parchi cittadini e del cimitero comunale, a scopo precauzionale.

