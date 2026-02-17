Un martedì da tutto esaurito per le sfilate identitarie di Ottana e Mamoiada dove, complice la fine delle intense piogge, a centinaia hanno partecipato agli appuntamenti in calendario.

Autentici protagonisti i giovanissimi dei gruppi dei Mamuthones e Issohadores e dei Boes e Merdules che, supportati dagli adulti delle storiche formazioni, proseguono il filo conduttore fra identità e tradizione.

A Ottana, dal tardo pomeriggio, l’evento interamente dedicato alle nuove di “Pitzinnos Caratzaos” giunto quest’anno alla seconda edizione e dove, oltre ai padroni di casa si sono esibiti anche i coetanei di Su Bundhu di Orani, Is Cerbus (Sinnai) passando poi per i Mamuthones samughesi, seguiti da S’Urtzu e Sos Bardianos (Ula Tirso), Sos Corriolos (Neoneli) ed infine Is Scruzzonis di Siurgus Donigala. In contemporanea lo spettacolo Ballos Cantaos presentato da Giuliano Marongiu accompagnato sul palco dalle musiche di Maria Antonietta Bosu, Davide Puligheddu, Lorenzo Chessa e Luca Schirru.

E se le istituzioni locali e gli organizzatori di Proloco e gruppi maschera sorridono davanti ad un’ennesima conferma dopo l’en plein della prima della scorsa domenica, anche Mamoiada registra analoghi numeri. Qui, una doppia cornice per i turisti, accolti in queste ore dal “Carnevale storico 2026” con la discesa nelle vie in lastricato di grandi e più piccoli dei Mamuthones e Issohadores, seguita da quella dei carri allegorici. Al calare della sera, le degustazioni di fave con lardo seguite dall’atteso passaggio del gruppo “Juvanne Martis Sero” prima della musica in piazza.

Nel frattempo ci si prepara già alle Pentolacce di sabato: a Ottana appuntamento alle 15 in piazza San Nicola, in una lunga giornata fra tappe al Museo di Arti e Tradizioni e la serata danzante organizzata dal Comitato San Nicola (alle 23). Per Mamoiada, una pentolaccia a cavallo, promossa dal gruppo Sport equestri (dalle 16) per poi dare spazio a musica nei bar e all’ultima festa del Carnevale in Piazza Santa Croce (dalle 22).

