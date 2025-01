Il 6 gennaio 2025, la città di Nuoro accoglierà un evento speciale: la tradizionale manifestazione della “Befana in Lambretta”, organizzata dal Lambretta Club Sardegna. A partire dalle prime ore del mattino, il gruppo di lambrettisti, travestiti da vecchiette con lunghe scope legate alle loro Lambrette, invaderà le vie e le piazze cittadine portando con sé un’ondata di allegria e spirito di comunità. Il sorriso della Befana non sarà solo per il divertimento dei più piccoli, ma anche per contribuire a una nobile causa.

La manifestazione, infatti, ha una forte valenza di solidarietà e beneficenza. Il Lambretta Club Sardegna, impegnato da anni in iniziative a favore di chi è in difficoltà, ha scelto di dedicare l’edizione 2025 alla Comunità Alloggio per Minori della cooperativa sociale Il Mandorlo. I fondi raccolti durante l’evento – tramite una calza simbolica e offerte in denaro – saranno destinati a sostenere le attività educative e ricreative destinate ai minori ospitati dalla cooperativa.

L’obiettivo è supportare questi ragazzi con attività che favoriscono la loro crescita, in un ambiente che promuove protezione e intervento educativo mirato, aiutando le famiglie in situazioni di disagio esistenziale. La giornata si concluderà alle 11:30 presso l’Exmè, dove la Befana in Lambretta, accompagnata dalla collaborazione degli amici di Ricidoniamo, distribuirà caramelle e giochi a tutti i bambini presenti. Chi vorrà potrà effettuare una donazione direttamente la mattina del 6 gennaio presso l’Exmè, oppure contattando i soci del club ai numeri 3494075866 (Irene) e 3890839897 (Giuseppe). È anche possibile effettuare un bonifico bancario al Lambretta Club Sardegna (IBAN IT96D0101517300000070621302) con la causale “Befana 2025 Comunità Il Mandorlo”.

