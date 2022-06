I carabinieri si presentano in un negozio di Tonara per un controllo finalizzato alla verifica della corretta applicazione del protocollo di sicurezza sul Covid. Trovano tutto in ordine. Ma durante l'ispezione, i militari notano un impianto di videosorveglianza, risultato senza la prevista autorizzazione.

Il commerciante pagherà una multa.

Diversi gli esercizi commerciali controllati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tonara e del Nucleo del lavoro di Nuoro: sono risultati tutti in regola.

