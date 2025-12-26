Tre auto sono state distrutte dalle fiamme nella notte a Teti.

L’incendio è scoppiato in via Dante, dove intorno alle 2.50 è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro.

I pompieri, domato il rogo evitando che si propagasse ai locali vicini, hanno messo in sicurezza il sito e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.

Sul posto anche I carabinieri di Teti.

(Unioneonline)

