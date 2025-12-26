l’incendio
26 dicembre 2025 alle 09:36
Teti, tre auto distrutte dalle fiamme in via DanteAvviati gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo, scoppiato nella notte
Tre auto sono state distrutte dalle fiamme nella notte a Teti.
L’incendio è scoppiato in via Dante, dove intorno alle 2.50 è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro.
I pompieri, domato il rogo evitando che si propagasse ai locali vicini, hanno messo in sicurezza il sito e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.
Sul posto anche I carabinieri di Teti.
