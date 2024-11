È un piccolo terremoto quello che agita il consiglio Comunale di Olzai: tutti i consiglieri di minoranza e opposizione questa mattina si sono dimessi per protesta dalla loro carica. Sui dieci consiglieri, più la sindaca Maddalena Agus, che compongono l’assise comunale ben quattro hanno rassegnato le dimissioni. Si tratta di Emanuela Piras, Ester Satta, Giovanni Maria Morisano, ed Emanuele Comes.

A spiegare le motivazioni in una lunga lettera la Satta che scrive «in diverse sedute del Consiglio comunale, la minoranza ha evidenziato come il mancato rispetto delle norme che garantiscono il corretto funzionamento delle sedute abbia nei fatti impedito l’espletamento del nostro mandato amministrativo. Diverse sono state le violazioni che ci hanno costretto ad abbandonare più volte l’aula consiliare, in segno di protesta, e persino a rivolgerci al Prefetto».

Ad aggiungere le proprie ragioni la Piras ex assessora di maggioranza e poi passata alla minoranza che in un lungo video postato sul web parla delle sue ragioni e dell’allontanamento dalla squadra di governo «dopo aver chiesto conto di alcune spese sostenute dall’amministrazione». Ecco il link https://youtu.be/WFPwLqBPHfk?si=iwOmEMaC1bkSQtJT

© Riproduzione riservata