A partire dalla fine del mese, al centro intermodale passeggeri, considerata la porta di ingresso del Marghine, si aprono le porte per le grandi manifestazioni culturali, musicali e culinarie. A breve, infatti, entrerà nel vivo la programmazione dell'associazione culturale Maart City Heart, con un mix di nuovi e vecchi progetti, attività ricche di novità e di idee stimolanti.

Si riparte con "Acustica” musica, arte e cibo - progetti per visionari", che hanno caratterizzato lo scorso inverno fino alla primavera. Una manifestazione che coinvolge diversi gruppi musicali e autori singoli, con esposizione di attività artistiche e culinarie.

Nella grande sala al primo piano del centro intermodale, si può visitare la mostra permanente TV "Scatole di Luce", che si è arricchita di contenuti e nuovi apparecchi vintage che diventerà presto primo Museo sulle Televisioni in Italia. Tornerà “Il secolo sottosopra" e TancaTv curato dallo storico, Gianluca Taccori. In autunno sarà inaugurata una nuova mostra, nello spazio "Frades", allestito nelle vetrine di piazza Due Stazioni, che viene considerata una grande sorpresa.

Marco Benevole, presidente dell'associazione Maart annuncia tante nuove iniziative e consolidamento di quelle gia avviate in questi ultimi anni. «Tanti appuntamenti e altri progetti- dice Benevole- prenderanno forma e vita in questo bellissimo spazio del Comune, nel Centro Intermodale Passeggeri, dove non ci sarà davvero modo di annoiarsi».

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