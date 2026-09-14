Mamoiada, ladri in fuga con le armi rubateSparita la cassaforte con un mini arsenale: fucile, pistola e munizioni. Sabato notte una banda ha fatto irruzione nel garage quando il proprietario era assente
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La cassaforte conteneva armi e munizioni. Probabile che i ladri conoscessero bene le abitudini del proprietario e sabato sera, sapendo che non era in casa, sono entrati dal garage portandosi via il mini arsenale di un pensionato di Mamoiada.
La banda ha caricato in auto la cassaforte dove il sessantenne custodiva un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola 7.65 e 100 munizioni, di cui 50 per la pistola e le altre miste a palla e per il fucile. Armi e munizioni erano regolarmente detenute.
Sull’assalto indagano i carabinieri del comando di Nuoro coordinati dalla Procura.