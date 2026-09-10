In una città che attende ancora la realizzazione del palazzetto dello sport tanto desiderato, l’ amministrazione comunale continua a garantire soluzioni concrete per permettere alle società cittadine di svolgere le proprie attività al coperto. Dal municipio gestiscono ad esempio le palestre delle scuole medie, così da assicurare un utilizzo ordinato e funzionale degli spazi, in equilibrio tra le esigenze dell’Istituto scolastico e quelle delle associazioni sportive.

Le assegnazioni per la palestra della Scuola Media n.1, sono state stabilite nei giorni scorsi con un provvedimento che stabilisce giorni, orari e canoni per l’anno 2026, mentre per il 2027 seguirà una rimodulazione specifica. Le associazioni ammesse all’utilizzo della struttura sono: Asd. Phoenix Team con un canone di 1mille euro e la Asd Mb Starlight per un canone di 490 euro. Per il 2027, gli orari saranno ridefiniti in un atto successivo, tenendo conto dell’ingresso dell’ utilizzo anche dell’Asd Olimpia Volley Bosa. Un provvedimento che conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire continuità alle attività sportive cittadine e una gestione chiara e trasparente degli spazi.

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