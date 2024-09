Spaventoso incidente a Macomer.

Intorno alle 18.20 di domenica due auto si sono scontrate in via Giovanni XXIII e il bilancio parla di cinque persone ferite, di cui una in maniera molto grave.

L’impatto è stato violentissimo e sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze del 118, carabinieri e polizia stradale.

Le persone coinvolte sono state così soccorse e trasportate all’ospedale San Francesco, quattro in codice giallo e una in codice rosso.

In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accadiuto.

