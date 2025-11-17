Un uomo di 31 anni, originario di Cava de’ Tirreni (Salerno) e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Sorgono per tentata truffa e sostituzione di persona.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagine era partita ad agosto dopo la denuncia di un cittadino locale che aveva ricevuto una telefonata sospetta.

L’interlocutore si era qualificato come “Maresciallo Ordinario dei Carabinieri” e, utilizzando tecniche di spoofing – che permettono di far apparire il numero del chiamante come quello di un ente affidabile – aveva chiesto alla vittima di versare 27.000 euro su un conto intestato a un presunto magistrato, promettendo in cambio vantaggi in un’ipotetica pratica giudiziaria.

Grazie all’indagine, che ha incrociato dati telefonici e conti correnti, i carabinieri sono riusciti a identificare il truffatore e a denunciarlo a piede libero.

L’Arma ricorda come lo spoofing sia una tecnica sempre più utilizzata dai truffatori per ingannare le vittime, spesso persone vulnerabili, e invita la cittadinanza a diffidare da richieste sospette e a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.

