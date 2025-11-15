Grave incidente questa mattina alle porte di Posada, sulla Statale 125.

A riportare le conseguenze peggiori è stato Franco Mucelli, di Siniscola, molto noto nel territorio per il suo impegno nello sviluppo della mobilità sostenibile sulle due ruote.

Ed era proprio in sella alla sua bici, Mucelli, quando all’altezza dell’incrocio per la zona artigianale del paese, a metà di un lungo rettilineo, è stato travolto da una Punto guidata da un anziano, che stava svoltando mentre lui sopraggiungeva dall’altro senso di marcia.

Il ciclista è stato soccorso dagli operatori del 118, chiamati dall’automobilista, che lo hanno trasferito in gravi condizioni al San Francesco di Nuoro. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale di Posada.

