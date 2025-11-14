Orosei, la Costa Smeralda si racconta con le voci di chi l’ha costruitaIl libro di Fausto Farinelli sabato 15 novembre 2025
La Costa Smeralda si racconta con le voci degli uomini che l’hanno costruita. Proprio a Orosei, città natale di Gesuino Cherchi che ha contribuito molto a realizzarla, la presentazione del libro “Costa Smeralda, Il sogno del Principe Aga Khan attraverso il racconto di chi lo ha vissuto e ne custodisce l’eredità”, scritto da Fausto Farinelli, autore e storyteller.
Appuntamento domani sabato 15 novembre, alle 18 a Orosei, presso Sa Finanza Vetza, il Centro Studi “G. Guiso”.
Gesuino Cherchi, maestro del legno, è stato uno dei protagonisti di quella straordinaria stagione: le sue mani hanno modellato arredi, porte e atmosfere che ancora oggi raccontano la bellezza e l’anima della Costa Smeralda.
Un racconto corale di memoria e visione: il volume raccoglie 27 testimonianze di architetti, artigiani, tecnici e lavoratori che hanno reso concreto il sogno del Principe Aga Khan, costruendo un luogo e un modello culturale fondato sull’equilibrio tra uomo e paesaggio. «Dietro ogni pietra, ogni linea architettonica, ogni scelta, c’è una storia di lavoro, dedizione e amore per la Sardegna. Questo libro vuole restituire voce a chi ha costruito, con talento e umiltà, un sogno collettivo che appartiene a tutta l’isola», precisa Farinelli.
Un evento che unisce identità e futuro: la tappa di Orosei rappresenta un ritorno simbolico alle radici: è proprio in paesi come questo che la visione del Principe trovò le sue mani, i suoi artigiani, i suoi interpreti. L’incontro sarà arricchito dalla proiezione dello short movie sulla costruzione di Porto Cervo, realizzato con materiali d’archivio e immagini d’epoca. «Orosei è uno dei luoghi che meglio raccontano la forza e la sensibilità di quei maestri artigiani – commenta Farinelli – qui la Costa Smeralda ritrova la sua origine più autentica», aggiunge Farinelli.
Un appuntamento per tutti : l’incontro è aperto al pubblico, ingresso libero, e si concluderà con un dialogo con l’autore e la firma copie. Sabato 15 novembre alle 18 Sa Finanza Vetza, in via La Marmora 30.