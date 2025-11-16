L’incidente
16 novembre 2025 alle 10:42aggiornato il 16 novembre 2025 alle 11:20
Nuoro, auto finisce contro le vetture in sosta: gravi danni ma nessun ferito, conducente in fugaLo schianto in via Catte, sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale nella notte in via Catte a Nuoro. Per cause da accertare un’auto è andata a sbattere provocando gravi danni a due vetture parcheggiate. Una terza vettura ha subito danni più lievi.
Nessuno è rimasto ferito, in fuga il conducente.
Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, carabinieri e il 118 di Nuoro.
IL VIDEO DI GIANFRANCO LOCCI:
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata