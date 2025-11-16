Incidente stradale nella notte in via Catte a Nuoro. Per cause da accertare un’auto è andata a sbattere provocando gravi danni a due vetture parcheggiate. Una terza vettura ha subito danni più lievi.

Nessuno è rimasto ferito, in fuga il conducente.
Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, carabinieri e il 118 di Nuoro.

IL VIDEO DI GIANFRANCO LOCCI:

