Stava irrigando il suo terreno, in violazione dell’ordinanza comunale che vieta l’utilizzo dell’acqua per fini non domestici. Quando si è trovato davanti sei operai del Consorzio di bonifica, pronti a sanzionarlo, ha estratto una pistola e ha sparato.

Protagonista del violento episodio, per il quale fortunatamente non si registrano feriti, è un agricoltore di Siniscola.

Da una settimana in paese, a causa della siccità, vige un provvedimento del sindaco Gian Luigi Farris, che si è trovato costretto a vietare il «prelievo e il consumo dell’acqua per usi extradomestici e in particolare, per fini irrigui, l’annaffiamento di orti privati, giardini e lavaggio automezzi, parchi di uso pubblico».

Ma l’agricoltore ha deciso comunque di dare acqua alla sua terra assetata. Stando alle prime informazioni, la sua attività non è passata inosservata e gli uomini del consorzio erano pronti a far valere l’ordinanza.

Lui ha dato in escandescenze, ha estratto l’arma e esploso alcuni colpi. Uno ha raggiunto un furgone, nessuno non ha colpito persone. Gli operai si sono subito messi al riparo e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto si è precipitata la polizia.

++ Notizia in aggiornamento ++

