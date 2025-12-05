Tornano le fiamme a Siniscola.

Ieri notte, intorno alle 23:46, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola è intervenuta in via Nuoro per domare l’incendio divampato all’interno di un ufficio.

Il rapido arrivo dei soccorritori ha impedito che il rogo si estendesse all’intero stabile. I primi rilievi non escludono l’attentato. Sul posto i carabinieri di Budoni che hanno avviato indagini.

