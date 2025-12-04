I vertici dell'Arst, l'assessore regionale ai trasporti, tecnici e l'amministrazione comunale di Macomer, hanno partecipato stamattina alla cerimonia di avvio dei lavori per la realizzazione della nuova centrale di produzione di idrogeno verde, destinata ad alimentare i nuovi treni che percorreranno la linea ferroviaria dell'Arst, tra Macomer e Nuoro, oltre i mezzi di trasporto gommati.

Un progetto che rilancia Macomer quale centro ferroviario di eccellenza, quindi polo dei trasporti a livello regionale. Quindi una giornata importante per Macomer, definita storica dal sindaco Riccardo Uda, perchè rilancia Macomer quale polo dei trasporti ferroviari e gommati in Sardegna.

Per i protagonisti della giornata (l'assessora regionale ai trasporti, Barbara Manca, l'amministratore unico e il direttore generale dell'Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini, il sindaco Riccardo Uda e l'assessore alla cultura, Fabiana Cugusi), il tutto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di transizione ecologica dell'Arst e della Regione, con i lavori avviati i giorni scorsi e dove ieri c'è stata la posa simbolica della prima pietra. "Per Macomer, cittadina ferroviaria, è un giorno di festa- dice il sindaco, Riccardo Uda- quanto voluto dall'Arst è importante, perchè si passa al futuro, rendendo il treno concorrenziale con gli autoveicoli".

Per CArlo Poledrini si sta realizzando le ferrovie sicure e attrattive. Giovanni Mocci, amministratore unico dell'Arst: «La centrale per l'idrogeno verde è molto di più di un'infrastruttura energetica: è un investimento strategico che dimostra ancora una volta la capacità di Arst di innovare e permette all'azienda di assumere un ruolo attivo nella produzione di energia pulita».

Barbara Manca, assessora regionale ai trasporti ha confermato il sostegno della Regione al programma di decarbonizzazioneavvito da Arst, ribadito nello schema preliminare del nuovo piano regionale dei trasporti, recentemente presentto nei tavoli territoriali di fine novembre. La centrale di Macomer produrrà idrogeno verde tramite elettrolisi dell'acqu, un processo che utilizza esclusivamente nergia generata da fonti rinnovabili, con un impianto di fotovoltaico che sarà realizzato a Tossilo. L'intervento è realizzato con i fondi del Pnrr.

