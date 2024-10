A due settimane dal caso confermato di West Nile individuato a Ottana, si aggiunge un caso sospetto anche nel comune di Siniscola. Un esemplare di cornacchia grigia è stato abbattuto nell'ambito del piano di sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio, svolto in collaborazione con la Provincia di Nuoro - Settore Gestione Ambiente e Territorio. L'episodio è avvenuto in località Overì.

Prima di poterlo dare come caso confermato, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Nuoro - che coordina le operazioni di monitoraggio e sorveglianza - è in attesa della conferma da parte del Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME) di Teramo.

La Struttura Complessa di Sanità Animale, diretta dal Dott. Giovanni Maria Zidda, ha subito avanzato una proposta di Ordinanza per Siniscola e i comuni limitrofi, in modo da mettere in atto una serie di azioni preventive per evitare la diffusione del virus e l’insorgenza di casi umani. Tra queste figurano svuotare di frequente i sottovasi, evitare ristagni d’acqua in copertoni, bacinelle e simili, cambiare spesso l'acqua delle ciotole per animali, trattare con prodotti larvicidi ogni circa quindici giorni tombini e pozzetti di sgrondo delle acque piovane, verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite, tenere le piscine per bambini vuote e coperte quando non in uso, coprire le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere, eliminare da stabili e abitazioni eventuali ripari dove possono annidarsi volatili infetti, schermare porte e finestre con zanzariere, indossare abbigliamento protettivo e utilizzare repellenti contro gli insetti.

La Struttura Complessa Sanità Animale della ASL di Nuoro, in aggiunta, rinnova l’invito ai cittadini a segnalare ogni volatile trovato morto o moribondo - visto che il virus della West Nile Disease (nota anche come Febbre del Nilo, in oltre l’80% dei casi è asintomatica negli uomini) si trasmette nel passaggio tra le zanzare e gli uccelli selvatici - chiamando il numero 0784 240237.

