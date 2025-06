Pali abbattuti e corde tagliate, pochi giorno dopo essere state piazzate a protezione delle splendide dune di Capo Comino. Il comune di Siniscola da tempo è impegnato a proteggere l’importante ecosistema, cercando soprattutto di evitare il calpestio.

Ma qualcuno evidentemente non gradisce. Così ecco l’azione dei vandali che ha fatto andare su tutto le furie il sindaco Gian Luigi Farris. Il primo cittadino si è sfogato sui social con un messaggio molto chiaro: «Chiunque tu sia, leggi bene quanto segue: ci sei riuscito, mi hai fatto arrabbiare. Ma sappi che io e ragazzi della Legler siamo testardi e determinati, abbiamo già rimesso tutto a posto e lo rifaremo altre cento volte, se fosse necessario. Lo faremo per le dune, per tutti i siniscolesi rispettosi delle regole e un po’ anche per te, per provare a educarti, anche se non sarei granché ottimista. Perché ho la sensazione che sia parecchio stupido».

