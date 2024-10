Impegnati in un controllo in una azienda agricola, per il censimento del bestiame in relazione ai casi di Blue Tongue, i carabinieri di Sindia e Suni hanno invece rinvenuto la droga.

Circa 6 chilogrammi di marijuana e 167 grammi di hashish, con un giovane del posto di 20 anni che è stato immediatamente arrestato. Il ritrovamento della droga è avvenuto nelle campagne del paese, a Sos Deghinos.

I militari, col coordinamento della compagnia di Macomer, col capitano Giovanni Maria Seu, durante le verifiche all'interno di un capannone, hanno rinvenuto un sistema di tubature per l'irrigazione a goccia.

Il proprietario ha cercato di spiegare che la presenza delle tubature era legata alla messa a dimora, avvenuta anni prima, di una piantagione di canapa legale. I carabinieri però non hanno creduto alla versione fornita dal giovane.

È scattata subito la perquisizione dell'intera azienda agricola, rinvenendo, in un nascondiglio, all'interno di un bidone di plastica, la marijuana e poi anche l'hashish. Il materiale è stato sequestrato.

È seguito l'arresto. Dopo la convalida di fronte al Gip di Oristano, il 20enne ha patteggiato la pena per 22 mesi di reclusione. Il procedimento penale nei confronti del giovane indagato è nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del processo, dove non si escludono sviluppi investigativi e probatori, anche in favore del giovane.

