Silanus, auto contro treno in Località Birdis. Spaventata ma illesa la conducente della vettura, incolumi anche macchinista e passeggeri del treno, proveniente da Nuoro e diretto a Macomer.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.

Sono in corso gli accertamenti per capire se abbiano funzionato a dovere i sistemi di segnalazione acustica, gli unici che avvertono dell’imminente passaggio del convoglio. Da tempo gli abitanti del paese del Marghine chiedono che il transito venga gestito da un passaggio a livello.

Alla guida della macchina c’era una donna di 61 anni. Stando a quanto si apprende, stava entrando in paese da via Milano e non si sarebbe accorta dell’arrivo del treno, che comunque in quel tratto non procede ad alta velocità: la strada incrocia la ferrovia e non c'è la barriera. L’auto, dopo l'impatto sul lato passeggero, è stata trascinata per qualche metro e spostata fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Silanus e della Compagnia di Macomer. Nel luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco che hanno rimosso l'auto dalle rotaie.

© Riproduzione riservata