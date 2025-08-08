Mancano gli spogliatoi, ma soprattutto i campi coperti, mentre i campi esterni, che sono stati interessati dai lavori, continuano a rimanere nel degrado, con un muro perimetrale pericolante e alberi che costituiscono un pericolo per tutti. La struttura sportiva del circolo tennis di Scalarba, versa in uno stato di totale abbandono, costringendo centinaia di addetti e tesserati di spostarsi nei paesi del circondario, per accogliere manifestazioni di livello regionale e anche nazionale.

A denunciarlo, con un comunicato, è un folto gruppo di appassionati, tennisti, giovani promesse, adulti e anziani, diverse famiglie, che frequentano il Circolo Tennis Macomer Asd.

In un documento denunciano lo stato di degrado degli impianti e l'indifferenza anche del Comune e dell'Unione dei Comuni. «Nonostante il Circolo sia tra i più attivi e rispettati dell'intera Sardegna, con sei squadre agonistiche, che partecipano ai campionati nazionali e regionali maschili, femminili e giovanili, con tornei di rilevanza regionale e numerose frequentazioni dell'intero territorio, di tutte le età, l'amministrazione comunale ha scelto, nei fatti di voltare le spalle a questa realtà».

I lavori di rifacimento della struttura, iniziati l'estate del 2023, ancora non sono stati completati, tra cui gli spogliatoi e il campo coperto, costringendo il Circolo a spostarsi nei paesi vicini.

«Purtroppo i tempi si sono allungati per una questione burocratica in capo all'Unione dei Comuni - dice l'assessore Toto Listo - i tempi non li decidiamo noi, ma sollecitiamo l'Unione dei Comuni ad ogni piè sospinto». Il presidente del Circolo Tennis Macomer, Alessandro Scintu: «Abbiamo tanti iscritti, con una settantina di bambini. Abbiamo centinaia di iscritti che frequentano la struttura, ma non abbiamo a disposizione una struttura idonea. Chiediamo che la nostra attività sia considerata. Di inverno siamo costretti a cercare, a pagamento, una palestra alternativa». Uno dei frequentatori, Alberto Scintu aggiunge: «La gente è stanca di essere ignorata, siamo stanchi di promesse non mantenute. Se entro la fine dell'estate nulla cambierà, ci riserviamo di intraprendere forme di protesta sempre più incisive. Perché il tennis a Macomer non deve morire». Franco Scanu, presidente dell'Unione dei Comuni risponde a stretto giro di posta: «Non ci siamo dimenticati, ma abbiamo un problema di personale, con un ingegnere a 18 ore settimanali, che deve far fronte ad innumerevoli problemi. Speriamo di risolvere il problema del tennis in breve tempo».

