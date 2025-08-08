Incidente a Budoni e camper bruciato a Cala Gonone: notte intensa per i Vigili del fuoco di NuoroPer fortuna non si registrano feriti gravi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stata una notte intensa per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro, impegnati su due distinti interventi di rilievo nel territorio.
Il primo episodio si è verificato intorno alle 2 della notte a Cala Gonone. Una squadra del comando di Nuoro è intervenuta per domare un incendio che aveva avvolto un camper parcheggiato all’esterno del campeggio “Cala Gonone”. I Vigili del Fuoco hanno provveduto tempestivamente allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, evitando così conseguenze peggiori. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Siniscola e i medici del 118.
Poche ore prima, intorno alla mezzanotte, un altro intervento ha richiesto l’intervento della squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola. In via Tasso, a Budoni, due autovetture si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli non hanno riportato gravi ferite. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concentrato sulla messa in sicurezza dell’area, particolarmente delicata in quanto una delle auto coinvolte era alimentata a Gpl. Anche in questo caso erano presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso.