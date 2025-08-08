È stata una notte intensa per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro, impegnati su due distinti interventi di rilievo nel territorio.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2 della notte a Cala Gonone. Una squadra del comando di Nuoro è intervenuta per domare un incendio che aveva avvolto un camper parcheggiato all’esterno del campeggio “Cala Gonone”. I Vigili del Fuoco hanno provveduto tempestivamente allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, evitando così conseguenze peggiori. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Siniscola e i medici del 118.

Interno camper devastato dalle fiamme

Poche ore prima, intorno alla mezzanotte, un altro intervento ha richiesto l’intervento della squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola. In via Tasso, a Budoni, due autovetture si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli non hanno riportato gravi ferite. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concentrato sulla messa in sicurezza dell’area, particolarmente delicata in quanto una delle auto coinvolte era alimentata a Gpl. Anche in questo caso erano presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

