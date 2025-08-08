Attimi di apprensione questa mattina a Nuoro in via Oggiano, all’altezza del civico 68, dove si è verificato un incidente stradale con il ribaltamento di un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di oltre 85 anni avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver tamponato un veicolo in sosta, finendo per ribaltarsi. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto all’estrazione del conducente dall’abitacolo.

L’uomo, cosciente al momento del soccorso, è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Nuoro, che ha eseguito i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, con conseguenti disagi alla circolazione nella zona.

