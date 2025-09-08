Tre elicotteri in volo e 45 ettari a fuoco, per un incendio scoppiato oggi nelle campagne di Silanus. Le fiamme hanno interessato una zona con pascoli alberati, in località Nuraghe Marapiga.

Si è reso necessario l'intervento aereo, con gli elicotteri provenienti dalle basi di Anela, Farcana e un Superpuma decollato da Fenosu. A coordinare le operazioni il personale del corpo forestale di Bolotana, con l'aiuto di quello di Macomer, tre squadre Forestas di Bolotana, Macomer e Gavoi, i barracelli di Silanus e Lei più una squadra di volontari della locale protezione civile.

Dei 9 incendi odierni, l'altro che ha richiesto l'intervento degli elicotteri (uno, proveniente da Bosa) è a Flussio, località Su Riu S'Ena. A fuoco 4 ettari di pascoli, con il personale del corpo forestale di Bosa che ha ricevuto l'aiuto di tre squadre Forestas (una da Scano Montiferru e due da Bosa) e due dei barracelli (Flussio e Tinnura).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata