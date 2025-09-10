Nuova vita per il centro storico. La Regione, i giorni scorsi, ha concesso al Comune un finanziamento da 600 mila euro (con un cofinanziamento comunale di 55mila euro) per la riqualificazione del centro storico, in particolare via Tevere, via Menotti, vico Galilei e parte di via Spanu.

"Una bella notizia per il nostro paese - dice il sindaco, Gian Pietro Arca - si tratta di un investimento complessivo da 655 mila euro che permetterà, finalmente, di restituire nuova vita e dignità al cuore urbano del paese».

Non solo. A breve partiranno i lavori di riqualificazione di via Bologna (300mila euro) e del PIP 1 (300mila euro). Il comune ha inoltre ottenuto un altro finanziamento di 400mila euro per la messa in sicurezza del rio Funtanedda e 280 mila euro per la realizzazione di sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici degli edifici comunali. Si sta procedendo anche all’acquisto di una macchina operatrice, grazie al finanziamento di 50mila euro concesso dal Gal Marghine.

«Anche se siamo consapevoli che occorre fare tanto altro, questi, comunque, sono numeri importanti, progetti concreti, risultati che cambiano davvero il volto del paese - dice il sindaco - Come promesso avremo cura di convocare una riunione pubblica per raccontare nel dettaglio tutti questi interventi, illustrarne tempi e modalità di realizzazione e, soprattutto, condividere con la comunità la visione di sviluppo che stiamo costruendo insieme».

