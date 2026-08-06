Un incidente stradale tra due auto, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, questo pomeriggio sulla 131 dcn in direzione Nuoro.

Tutti e tre i passeggeri sono stati assistiti da due unità base del 118 che ha provveduto al loro trasferimento all'ospedale di Nuoro.

Lo scontro ha causato prima rallentamenti e poi il blocco del traffico poco dopo Siniscola, per permettere alle squadre di vigili del fuoco e Anas di operare in sicurezza e liberare la carreggiata.

Durante le operazioni si sono formate lunghe file di auto nel rettilineo prima di Monte Pizzinnu.

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