Scontro sulla 131 dcn: tre feriti e traffico in tiltSul posto vigili del fuoco, 118 e Anas per i soccorsi
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Un incidente stradale tra due auto, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, questo pomeriggio sulla 131 dcn in direzione Nuoro.
Tutti e tre i passeggeri sono stati assistiti da due unità base del 118 che ha provveduto al loro trasferimento all'ospedale di Nuoro.
Lo scontro ha causato prima rallentamenti e poi il blocco del traffico poco dopo Siniscola, per permettere alle squadre di vigili del fuoco e Anas di operare in sicurezza e liberare la carreggiata.
Durante le operazioni si sono formate lunghe file di auto nel rettilineo prima di Monte Pizzinnu.