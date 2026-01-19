Sono quattro i feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 129, al chilometro 60, tra Orotelli e S’Iffurcau, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Tutti gli occupanti, rimasti incastrati nei mezzi, sono stati estratti dai Vigili del Fuoco, intervenuti da Nuoro, e successivamente consegnati al personale sanitario del 118.

Le persone coinvolte hanno riportato varie fratture e contusioni e sono state trasportate in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica del sinistro e regolato la circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. La circolazione è chiusa in entrambe direzioni

