Gravissimo incidente questa mattina sulla 131 dcn all’altezza di Siniscola.

Tre i veicoli coinvolti, una Volkswagen, una Lancia e un furgone Ford Transit. Tre gli uomini feriti, tutti in gravi condizioni.

L’ennesimo schianto sulle strade sarde è avvenuto verso le 7 del mattino sul restringimento della 131 dcn in direzione Olbia, al km 96, all’altezza di Siniscola.

Tre le ambulanze del 118 intervenute, oltre all’elisoccorso che si è occupato di trasferire all’ospedale di Sassari l’uomo in condizioni più critiche. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi e si è occupata della gestione del traffico, che per qualche ora è stato bloccato in entrambe le direzioni per via della chiusura della strada, ora riaperta.

I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra del Distaccamento di Siniscola, si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e stanno bonificando la zona, hanno anche dovuto estrarre dalle lamiere l’uomo rimasto incastrato nel Ford Transit.

