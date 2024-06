Bruttissimo incidente stradale poco prima del 14 sulla strada provinciale 42 tra Oliena e Dorgali, dove due auto un’Alfa 159 e una Renault Scenic hanno impattato frontalmente. Quatto le persone ferite, sul posto le ambulanze del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco.

L’incidente poco dopo il ponte di Oloè, in località Morgogliai. L’autista dell’Alfa, una donna che viaggiava in direzione di Oliena e in compagnia di un’altra donna potrebbe aver avuto un malore e aver invaso l’altra corsia dove stava transitando un’auto condotta da un uomo in compagnia della madre.

I soccorsi sulla provinciale

Una versione tutta da verificare da parte delle forze dell’ordine. L’impatto è stato violentissimo, feriti tutti gli occupanti dei due veicoli. La donna alla guida della 159 è stata portata all’ospedale di Sassari, gli altri tre al San Francesco di Nuoro. Non si conoscono le loro condizioni.

© Riproduzione riservata