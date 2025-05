Una donna è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle ore 16, lungo la statale 131 dcn, tra il bivio di Orotelli e quello di Orani. La conducente, a bordo di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare: l’auto ha sbandato, è uscita di strada e si è capovolta, terminando la sua corsa in un terreno di campagna.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La donna, ferita, è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in elisoccorso del 118 all’ospedale di Nuoro.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer ha messo in sicurezza il sito dell’incidente. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

