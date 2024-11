La divisa è impeccabile, personalizzata. Gianni Cocco fa roteare il bollitore del latte, poi con la schiuma decora in pochi secondi un cappuccino. E imprime sulla tazza estro e professionalità. La mattinata è iniziata così, per l’ennesima giornata di formazione in giro per l’Italia. Come se quel traguardo conseguito pochi giorni fa a Saint Vincent, nella splendida cornice del Grand Hotel Billia, fosse già stato archiviato con disinvoltura. «Ho ricevuto il prestigioso “Order of Merit”, simbolo dell’eccellenza e dell’ospitalità italiana nel mondo», dice il maestro del caffè, nato a Nuoro 44 anni fa. «Questo riconoscimento è una sorta di “Pallone d’oro” della caffetteria. Sono orgogliosissimo, lo dedico alla mia terra».

Order of Merit

Una serata di gala, un traguardo che ripaga degli sforzi fatti. L’avventura di Gianni Cocco dietro al bancone dei bar è iniziata parecchi anni fa. Prima nel cuore della Barbagia, nella caffetteria dell’amico Giancarlo Fois. Poi in Lombardia, a Milano, nella città della moda e delle opportunità. La serata in Valle d’Aosta, dunque, appare come il coronamento di un percorso virtuoso. Tra gavetta, tanta, e una buona dose di testardaggine tutta isolana. «Ricevere un premio così importante da una commissione di esperti gratifica parecchio», ammette Gianni Cocco, oramai volto noto delle tv nazionali e docente dell’Accademia italiana maestri del caffè e della Bruno Vanzan Academy. «Oltretutto, fa doppiamente piacere perché non è solo un premio alla tecnica e al lavoro svolto fino a oggi, ma evidenzia pure “il contributo nel diffondere i valori dell’ospitalità italiana nel mondo”».

Motivazioni

Una passione smodata per miscele e caffè da estrarre. Gli studi da una parte, l’esuberanza e una spiccata vena comunicativa dall’altra. Ecco il segreto del successo, quel tocco magico che conquista i clienti, gli allievi e i telespettatori di Uno Mattina (programma Rai condotto da Massimiliano Ossini). Gianni Cocco ha stregato pure il “Comitato d’onore” di Order of Merit, durante l’evento “110 e lode” che si è svolto a Saint Vincent il 25 novembre. Annuale vetrina, nonché simbolo di classe e stile, dove l’élite dell’ospitalità a 5 stelle si dà appuntamento. «Per il 2024 abbiamo scelto di premiare Gianni Cocco, riconoscendone il talento, la passione e il contributo straordinario al mondo dell’accoglienza e del caffè», riporta la motivazione che ha incoronato il nuorese mago dell’espresso. Gianni Cocco, premiato dal direttore di Lavazza, Michele Cannone, fa un appello ai giovani: «Sacrifici, studio e formazione. Il successo parte da qui».

