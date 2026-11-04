Allerta meteo rossa anche a Nuoro dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, 5 novembre. Il picco delle precipitazioni è atteso a partire dalle 7.30 del mattino di domani. In via precauzionale, il Comune di Nuoro sta attivando il Centro operativo comunale (Coc) e ha predisposto – come confermato dal sindaco Emiliano Fenu – un’ordinanza che dispone per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle palestre, dei parchi, delle biblioteche e del cimitero. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini durante le ore di maggiore criticità legate all’ondata di maltempo.

L’ordinanza, come detto, prevede la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le sedi universitarie, biblioteche e musei, asili nido, parchi, palestre, impianti sportivi e cimiteri.

«È fatto obbligo – si aggiunge - ai responsabili di cantieri di adottare ogni misura di messa in sicurezza (recinzioni, ponteggi, teli, materiali sciolti, attrezzature, cartellonistica di cantiere e depositi materiali), nonché di sospendere lavorazioni pericolose, con particolare riferimento a quelle in quota o con rischio di caduta materiali, per tutta la durata della criticità».

Altresì, è« fatto obbligo ai titolari di attività con occupazione di suolo pubblico e/o con strutture esterne (dehors, ombrelloni, sedute, pannellature, espositori, pedane, cartellonistica e simili) di mettere

in sicurezza, ancorare o rimuovere immediatamente ogni elemento potenzialmente soggetto a ribaltamento o trascinamento dal vento, nonché di adottare ogni ulteriore misura cautelativa necessaria».

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