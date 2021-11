Un tratto della statale 389 che attraversa il centro abitato di Fonni, è stato interdetto alla circolazione in via precauzionale per consentire la messa in sicurezza di un vecchio rudere disabitato, che a causa delle forti piogge di questi giorni rischia di crollare sulla strada con potenziali pericoli per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro per la verifica statica dell'immobile e il personale dell'Anas che ha deviato il traffico in entrambe le direzioni su via Gramsci.

Il tratto di strada resterà chiuso fino a che i proprietari non provvederanno alla messa in sicurezza del rudere.

Sempre in provincia di Nuoro, in questo caso a causa di un allagamento provocato dalle intense piogge, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 125 "Orientale Sarda" all'altezza del km 265, nel territorio comunale di Posada.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

