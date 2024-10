Un addio nel silenzio. Per Roberto Gleboni, l'operaio forestale di 52 anni, autore della strage di via Ichnusa e via Gonario Pinna, si è tenuto ieri pomeriggio un funerale in forma privata. Il luogo è segreto.

Stamattina la sepoltura e la benedizione, sempre in forma del tutto privata.

