Oggi, alle ore 18.00, i pastori si uniranno nuovamente per una mobilitazione che richiama quella storica del 2019, quando l’Isola si fermò per protestare contro il prezzo del latte, chiedendo un compenso equo per il loro lavoro.

Un grande corteo di trattori e auto partirà da due punti distinti: uno da Ottana, all’ingresso fronte Maschera, e l’altro da Sologo, sulla statale 131 dcn al bivio per Lula. I due cortei si incontreranno a Pratosardo, nel comune di Nuoro, dando vita a un evento che mira a rafforzare la voce di chi ogni giorno lavora la terra e alleva il bestiame.

Una mobilitazione che nasce dall’esigenza di rispondere alle difficoltà crescenti che affrontano il settore agricolo e zootecnico sardo, sempre più alle prese con crisi economiche, carenza di risorse e politiche poco attente alle necessità degli operatori locali.

La lotta per la dignità dei pastori e degli agricoltori sardi, così come nel 2019 per il giusto prezzo del latte, è oggi più che mai attuale, con la volontà di chiedere risposte concrete da parte delle istituzioni.

