Riparare in autonomia il sistema operativo con pochi click di mouse ora è possibile. Questo grazie all'ultima versione del programma "SecureDel", realizzato dal progettista di sistemi informatici di Bolotana, Mariano Ortu, che opera escogitando sistemi di sicurezza, ormai conosciuti in tutto il mondo.

Nel suo studio di Bolotana, Mariano Ortu ha implementato un modulo che contiene quasi tutte le utility del sistema operativo Windows, anche quelle nascoste e sconosciute, in grado di riparare e manutenere il sistema operativo velocemente e in totale sicurezza.

«Il progetto- spiega - segue la filosofia Open Source e questa versione è anche il modo per ringraziare tutti coloro che, nel mondo, utilizzano i software da me progettato e sviluppato. Sono assolutamente convinto che gli utenti di PC dovrebbero avere libero accesso a strumenti che consentano loro di gestire e manutenere il proprio software in maniera indipendente. Comprendere il funzionamento di un sistema, non solo consente agli utenti di eseguire autonomamente manutenzione e riparazioni, ma contribuisce anche alla diffusione di conoscenze collettive, favorendo una comunità di utenti più consapevoli e capaci. Affidarsi a tecnici realmente qualificati dovrebbe essere necessario solamente davanti ad anomalie software critiche o guasti di natura hardware. Per tutte le attività di manutenzione di routine, è essenziale che gli utenti possano fare affidamento sulle proprie competenze. Una base di utenti più istruita e informata- aggiunge il progettista- porta a una minore dipendenza dai servizi esterni, a un uso più efficiente delle risorse e a una migliore gestione complessiva del sistema. Questo è esattamente il motivo per cui ho sviluppato il modulo Utilità Windows, fornendo strumenti essenziali che consentono al maggior numero possibile di utenti di sviluppare le proprie competenze tecniche e di assumere il pieno controllo del proprio ambiente informatico. La tecnologia quindi non dovrebbe essere una barriera, ma un'opportunità di crescita e potenziamento».

Intanto il rilascio della versione con le utility di Windows sta avendo un grandissimo impatto tra gli utenti di tutto il mondo. Valutazioni e recensioni lusinghiere, infatti, sono ormai presenti in moltissimi siti. Il software viene apprezzato, oltre che negli Stati uniti, anche in Russia, Cina e tantissimi altri paesi. Il sito di riferimento per scaricare il software che viene pubblicato in America, a San Diego, è il seguente: https://www.sicurpas.it/software.html.

