La raccolta e la gestione dei rifiuti sarà affidata all'impresa che si aggiudicherà il bando della gara d'appalto, che sarà pubblicata il prossimo mese di settembre.

Un passo importante quello che sta compiendo il Comune di Borore, dopo aver abbandonato, lo scorso anno, il servizio associato dell'Unione dei Comuni del Marghine. Gli amministratori comunali intendono procedere autonomamente per poter gestire il servizio in maniera efficace, quindi senza l'aumento dei costi all'utenza.

«Crediamo che in questa maniera si possa veramente venire incontro alle esigenze dei cittadini - dice il sindaco Tore Ghisu - facendo risparmiare gli utenti e rendendo il paese sempre più pulito. Con la percentuale della raccolta differenziata, che ha raggiunto il 75 per cento, contiamo molto sulla premialità regionale. L'obiettivo è far aumentare quella percentuale, procedendo con la gestione dei rifiuti in maniera efficace, magari facendo delle correzioni e con l'utilizzo dell'Eco Centro».

Il sindaco parla anche dei rifiuti abbandonati per strada.

«Per quanto ci riguarda il nostro è un paese pulito, dove la gente ha percepito il messaggio e rispetta le regole. Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati sulla 131, non è di nostra competenza, ma dell'Anas, così anche quelli della provinciale per Ottana».

