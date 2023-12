Erano tutti accusati di blocco stradale per aver partecipato, l’8 febbraio del 2019 ad una manifestazione contro il basso prezzo del latte, bloccando e rallentando il traffico sulla statale 131 dcn all’altezza dello svincolo di Siniscola, in direzione di marcia Abbasanta-Olbia, e versando sul manto stradale bidoni di latte. Manifestazione svoltasi senza preavviso all’autorità.

Ma per il tribunale di Nuoro «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Questa la formula che stamattina ha visto assolti nel processo penale i pastori Domenico Giovanni Carta, Gian Piero Dalu, Giacomo Spina, Stefano Porcu, Giovanni Puggioni, Giovanni Graziano Contu, Salvatore Murgia, Nicola Spina e Mario Conteddu difesi da Giulia Lai, Adriano Sollai, Francesco Lai, Francesco Pala e Marcella Cabras. Per loro l’accusa aveva chiesto una condanna a 9 mesi.

Il tribunale ha trasmesso gli atti al prefetto. Soddisfazione dei legali: «Siamo felici. Con questo processo si chiude il capitolo della repressione nei confronti dei pastori che legittimamente avevano manifestato il loro malcontento - affermano gli avvocati all’uscita dal palazzo di giustizia -. Sono precedenti che rimarranno nella storia della giustizia italiana».

