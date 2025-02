Prorogata in Sardegna l’allerta meteo. Dopo le piogge e i temporali del weekend, in due terzi dell’Isola resta alta l’attenzione per rischio idrogeologico e idraulico. Con un nuovo avviso, infatti, la Protezione civile regionale ha esteso sino alla mezzanotte di oggi l'allerta di codice arancione per rischio idrogeologico e di codice giallo per rischio idraulico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. Allerta ordinaria (colore giallo) prorogata anche sulle aree Montevecchio Pischinappiu e Tirso, e idraulico sulla Gallura.

Secondo le ultime rilevazioni di Sardegna Clima nelle scorse 24 ore nel Nuorese si è arrivati a registrare oltre 70mm di pioggia e oltre 50 mm nel Sulcis, mentre nelle stazioni pluviometriche del sistema Cedoc della Regione Sardegna, nelle ultime 48 ore su alcune zone del Nuorese e Ogliastra si sono superati i 120 mm di pioggia. Le precipitazioni intense hanno riempito gli invasi, tanto che in alcuni casi sono state aperte la paratie a causa della tanta acqua.

Superlavoro anche per le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che hanno effettuato diversi interventi nella notte a causa del maltempo, tra smottamenti e voragini dovute alle forti precipitazioni.

