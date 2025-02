Le forti precipitazioni che hanno interessato il Nuorese hanno causato nella numerosi disagi, portando all’attivazione di interventi urgenti da parte delle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Il maltempo ha provocato diversi smottamenti e la formazione di voragini su diverse strade della zona, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione.

Uno degli interventi principali ha riguardato la chiusura, in via preventiva, della strada “Predu Vithi” (ex SS 389), che collega Nuoro a Mamoiada. La decisione di chiudere il tratto di strada è stata presa per evitare potenziali pericoli derivanti dalla frana che ha interessato la carreggiata. Le forti piogge, infatti, hanno indebolito il terreno, creando situazioni di instabilità che hanno reso necessario l’intervento immediato delle autorità competenti. Di notte chiusa anche la strada comunale per l’Ortobene a causa di una frana.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state tempestive, e i Vigili del Fuoco sono stati al lavoro durante tutta la notte per monitorare la situazione e intervenire dove necessario. Fortunatamente, non si registrano danni alle persone, ma la viabilità resta fortemente compromessa in alcune zone, e si raccomanda alla cittadinanza di evitare il transito nelle aree interessate dai fenomeni di smottamento.

