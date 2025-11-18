Non sarà più la centralissima piazza Vittorio Emanuele ad ospitare il tradizionale concerto di Capodanno a Nuoro. L’amministrazione comunale guidata da Emiliano Fenu, che punta a portare un big della musica nazionale investendo 200 mila euro - metà fondi propri e metà risorse regionali - ha scelto di spostare l’evento in via Pertini, ampio vialone commerciale che parte dalla caserma dei Vigili del Fuoco e attraversa l’area dei principali centri commerciali della città.

La decisione arriva dopo una relazione tecnica del 25 giugno, quando un professionista incaricato ha aggiornato il calcolo dinamico della piazza dei Giardinetti (che nella parte finale, al di sotto ospita un parcheggio coperto), imponendo un limite massimo di circa 2 mila persone. Un numero ritenuto insufficiente per un concerto di grande richiamo, che richiede ben altre capacità di afflusso e ampi margini di sicurezza. Piazza Vittorio, dunque, potrà accogliere solo iniziative di dimensioni ridotte.

L’assessore all’Urbanistica Pino Arcuri spiega che si tratta di una scelta obbligata: «La capacità di carico attuale della piazza non consente di programmare concerti con afflussi superiori ai 2 mila spettatori. È una misura preventiva legata alle nuove verifiche tecniche. Il tecnico ha sconsigliato manifestazioni di grande richiamo». Arcuri ricorda anche come, dopo i tragici fatti della piazza San Carlo di Torino, che cambiarono radicalmente il quadro normativo e le procedure di sicurezza per gli eventi pubblici, i Comuni siano chiamati a rispettare standard molto più rigorosi, con particolare attenzione al deflusso, alle vie di fuga e al comportamento dinamico delle strutture. Anche per questo ogni valutazione deve essere condotta con estrema prudenza. Nei mesi scorsi erano state considerate altre aree, ma la scelta finale di via Pertini, è stata ritenuta l’unica in grado di offrire spazi ampi, percorsi di evacuazione e una logistica semplificata per palchi, mezzi e pubblico. L’amministrazione procede ora alla definizione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza per assicurare un Capodanno in grande stile, questa volta lontano dal cuore del centro storico

