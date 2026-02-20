Il maltempo torna a creare disagi in città. A Nuoro, tra vento forte e piogge insistenti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza alcuni edifici del centro urbano dopo il distacco di parti pericolanti.

L’episodio più rilevante ha riguardato il cornicione del Museo Man. Una porzione della mantovana in lamiera, sollecitata dalle raffiche, rischiava di staccarsi e cadere sull’area sottostante, frequentata quotidianamente da passanti e visitatori.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di rimuovere le parti instabili e di eliminare il pericolo imminente. Non è stato l’unico caso.

Il Man transennato

Nella zona dell’ex convento di San Giuseppe si sono staccati grossi pezzi di intonaco, precipitati sul marciapiede. Anche qui è stato necessario transennare l’area laterale dell’edificio per evitare rischi a pedoni e automobilisti.

