Un grosso ramo di un platano si è staccato questo pomeriggio in via Manzoni in pieno centro città all’incrocio con via Lamarmora e il corso Garibaldi. Il cedimento è avvenuto fortunatamente mentre non passava nessun pedone. Il grosso ramo si è schiantato sul marciapiede, cedendo nella parte in cui erano state fatte delle capitozzature alcuni anni fa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale. I pompieri stanno mettendo in sicurezza il reto delle piante, e la corsia di via Manzoni in direzione tribunale è chiusa al traffico di auto e pedoni .

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