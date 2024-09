Era in un cortile con una parente, quando un pitbull senza guida, scappato dalla casa di un vicino si è avvicinato e lo ha morsicato ad una gamba. Grande spavento questo pomeriggio a Orosei per un bambino di poco più di un anno e i suoi parenti.

Il cane non ha provocato lesioni gravi, solo delle ferite lacero contuse, inizialmente il bimbo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso pediatrico del San Francesco di Nuoro in codice rosso, ma i medici del nosocomio nuorese hanno attribuito al piccolo una prognosi meno grave di quella che appariva in un primo momento, il bimbo non è in pericolo.

A soccorrerlo i vicini di casa che hanno sentito le urla del parente, e il padrone dell’animale sfuggito per un attimo dall’interno del cortile dove era custodito. Il padrone dell’animale immediatamente uscito in strada ha preso in custodia l’animale che ora sarà preso in carico dal servizio veterinario di Siniscola e verrà valutata la pericolosità.

