Due giovanissime atlete di Borore, Clara Cadeddu e Sofia Porcu, rappresenteranno la Sardegna e l'Italia al campionato europeo di Muay Thay, l'arte marziale che si rifà all'antica tecnica di lotta thailandese. Le due giovani atlete parteciperanno il prossimo ottobre al campionato europeo di questa particolare disciplina sportiva, che si svolgerà a Cagliari.

La muay thai nota anche come thai boxe, boxe thailandese o pugilato thailandese. E' un'arte marziale, quindi uno sport da combattimento che trae le sue origini nella Mae Mai Muay Thai antica tecnica di lotta thailandese. Questo sport utilizza una vasta gamma di percussioni in piedi e di tecniche d'aggancio che lo rendono particolarmente impegnativo e di notevole impatto tecnico. A Borore c'è grande soddisfazione per l'affermazione di queste due giovani atlete.

«Queste due atlete costituiscono una grande soddisfazione per il nostro paese», afferma il sindaco Tore Ghisu, «che conferma l’ottimo livello tecnico, in diverse discipline sportive, nei quali sono impegnati atleti, squadre e società che riescono ad avere ambiziosi e importanti riconoscimenti di livello regionale e nazionale».

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