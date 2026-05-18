Anche a Birori sarà installato l'Atm di Poste Italiane. Un risultato che arriva inaspettatamente, a meno di un mese dal termine del suo mandato amministrativo della sindaca Silvia Cadeddu e dopo anni di reiterate richieste.

Si tratta di un servizio di fondamentale importanza per il paese, soprattutto per tutte quelle persone anziane e più fragili che non hanno i mezzi e la possibilità di recarsi nei comuni vicini per prelevare denaro in contante. Oltre all'Atm, la sindaca uscente ha ottenuto anche l'apertura del cosiddetto "Armadio farmaceutico", un servizio essenziale al pari della farmacia, e anche l'ampliamento della medicina di base, con l'aggiunta del secondo giorno di apertura dell'ambulatorio Ascot.

"Sono molto contenta di quest'ultimo traguardo. Resta però irrisolto il problema della fibra ottica, che nel corso degli ultimi anni ha creato e continua a creare notevoli problemi alla popolazione, alla quale viene negato l'accesso ad una connessione fissa a banda larga adeguata".

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