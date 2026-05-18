in via toscana
18 maggio 2026 alle 08:58
Nuoro, auto tampona moto: centauro in ospedaleSul posto sono intervenuti il personale del 118 e la polizia locale
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Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in via Toscana, a Nuoro. Secondo le prime informazioni, la moto su cui viaggiava sarebbe stata tamponata da un’auto per cause ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni del motociclista.
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