Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in via Toscana, a Nuoro. Secondo le prime informazioni, la moto su cui viaggiava sarebbe stata tamponata da un’auto per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni del motociclista.

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