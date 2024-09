Non si può ancora abbassare la guardia sul fronte incendi, dopo un'estate che ha - come di consueto - visto numerosi giorni di assoluta emergenza. Nel comune di Orotelli, in località Sa tanca noa, si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi un grosso incendio nelle campagne della zona che ha richiesto l'intervento del Corpo forestale, con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Farcana e Anela.

Per combattere il rogo, sul posto è presente il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Orani, che sta coordinando l'intervento.

A Orotelli, due mesi fa, un pesantissimo rogo aveva già devastato la zona con circa 450 ettari di pascoli e boschi distrutti in poche ore, con oltre 300 capi ovini morti e decine di migliaia di euro di danni alle strutture.

